22 May 2024 - 15:56- Gündem G:

Sezen Aksu'dan sokak hayvanlarının uyutulmasına tepki

Sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa teklifine Sezen Aksu isyan etti.

Sezen Aksu'dan sokak hayvanlarının uyutulmasına tepki mask

Aksu, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı,

”Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada’ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum. Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla “Hayırsız Ada” diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok.

Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir… Sezen Aksu…”

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22 May 2024 - 15:56 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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