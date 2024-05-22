- Yaşam

Şanlıurfa'da başıboş köpekler toplatıldı

Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de, turistlerin şikayeti sonrası sayıları artan başıboş köpekler toplatıldı.

Şanlıurfa'da başıboş köpekler toplatıldı mask
Şanlıurfa'da başıboş köpekler toplatıldı
Şanlıurfa'da başıboş köpekler toplatıldı
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Balıklıgöl ile Göbeklitepe'de, son günlerde çok sayıda başıboş köpek görüldü. Turistlerin şikayeti sonrası belediye görevlileri, köpekleri toplamak için harekete geçti. Turizm bölgelerinde görevlendirilen ekipler, köpekleri uyuşturucu iğne ile vurarak toplamaya başladı. Toplanan köpekler, belediyenin barınağına götürüldü.

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22 May 2024 - 15:48 DHA Şanliurfa- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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