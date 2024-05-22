İş arayanlar buraya başvursun

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Çankaya Belediyesi işbirliği, birçok firmanın katılımıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde "Kariyer Günleri” düzenlendi. Programa firma yetkilileri ile iş arayan çok sayıda vatandaş katıldı. Firma yetkilileri, alım yapılacak meslek kolları hakkında bilgi verirken, vatandaşlar şartları uyan firmalarla birebir görüşme fırsatı buldu.

Görüşmeler sırasında, yöneticiden çağrı merkezi personeline, güvenlik görevlisinden aşçıya kadar geniş yelpazede işçi alımı gerçekleştirildi.

İş istihdamına büyük katkı sağlayacak Kariyer Günleri’nin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

“İşsiz vatandaşımız kalmasın”

Gölbaşı’nda iş arayan vatandaşlarla firmalar arasında Kariyer Noktası aracılığıyla köprü olmaya devam edeceklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı “ İlçemiz Ankara’nın en hızlı gelişen ilçelerinin başında geliyor. Birçok firma ilçemizde faaliyet gösteriyor. Biz de bize başvuruda bulunan firmaları ve vatandaşları bir araya getirerek istihdama katkıda bulunuyoruz. Gelişen Gölbaşı’mızda işsiz vatandaşımızın kalmaması öncelikli hedefimiz. Görüşmelerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.