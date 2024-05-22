Emekliler büyük güne hazırlanıyor

Abbas SATIR

CHP Genel Merkezi’nin “O gün bu gündür O pazar bu pazardır” sloganıyla düzenlediği emekliler mitingine yurdun çeşitli illerindeki emekli dernekleri Ankara’ya gelmek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Emekliler, bu vatan için yıllarca ter döktü, emeklerini esirgemedi. Şimdi sıra bizde, onların haklarına sahip çıkmakta...26 Mayıs Pazar günü Ankara’da düzenleyeceğimiz Büyük Emekli Mitingine tüm Türkiye’deki vatandaşlarımızı davet ediyorum. Ben orada olacağım bekliyorum. Her mitingde siz geldiniz, biz konuştuk..31 Mart günü sarı kart gösterdiniz. Mesajı alacaklar, almazlarsa öyle arkanızda değil, yanınızda değil, gerekirse önünüze düşer hakkımızı alırız” diye konuştu.