22 May 2024 - 15:01- Gündem G:

CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası

Bolu Belediyesi, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ile AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'e sigara izmariti yere attıkları için 578'er TL idari para cezası kesti.

CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası mask
CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası
CHP ile AK Parti'nin il başkanlarına 'izmarit atma' cezası
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Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in bir derneğin açılışı sonrası, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün de Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritini yere attığını tespit etti. İki başkana da 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi gereği 578'er TL idari para cezası uygulandı. Güner ve Karagöz'e zabıta ekipleri tarafından cezaları tebliğ edildi.

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22 May 2024 - 15:01 DHA Bolu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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