Whatsapp uygulamasında yeni özellik

Uygulama üzerinden kullanıcılara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

" Bir mesajı herkesten silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz oldu mu? Bundan böyle bu işlemi geri alabilirsiniz. Silmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Mesajları herkesten silme özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bireysel bir sohbetten veya bir grup sohbetinden silmenize olanak tanır. Bu özellik, yanlış sohbete mesaj gönderdiğinizde veya gönderdiğiniz mesajda bir hata olması durumunda özellikle işinize yarayacaktır. Grup yöneticisi olarak, diğer üyelerin gönderdiği sorunlu mesajları sohbetten silebilirsiniz."