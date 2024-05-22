Whatsapp uygulamasında yeni özellik

Uygulama üzerinden kullanıcılara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
" Bir mesajı herkesten silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz oldu mu? Bundan böyle bu işlemi geri alabilirsiniz. Silmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Mesajları herkesten silme özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bireysel bir sohbetten veya bir grup sohbetinden silmenize olanak tanır. Bu özellik, yanlış sohbete mesaj gönderdiğinizde veya gönderdiğiniz mesajda bir hata olması durumunda özellikle işinize yarayacaktır. Grup yöneticisi olarak, diğer üyelerin gönderdiği sorunlu mesajları sohbetten silebilirsiniz."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.