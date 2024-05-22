Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, İran'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere saat 11.40'ta Ankara'dan uçakla Tahran'a gitti.
İran Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenecek törende, taziyelerin, Reisi'nin vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak kendisine tevdi edilen Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir tarafından kabul edileceği belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.