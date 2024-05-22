22 May 2024 - 13:15- Yaşam G:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, İran'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, İran'da mask

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere saat 11.40'ta Ankara'dan uçakla Tahran'a gitti.

İran Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenecek törende, taziyelerin, Reisi'nin vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak kendisine tevdi edilen Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir tarafından kabul edileceği belirtildi.

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22 May 2024 - 13:15 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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