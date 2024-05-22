Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, İran'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere saat 11.40'ta Ankara'dan uçakla Tahran'a gitti.

İran Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenecek törende, taziyelerin, Reisi'nin vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak kendisine tevdi edilen Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir tarafından kabul edileceği belirtildi.