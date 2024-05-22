- Asayiş

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Adıyaman merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon mask
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe alıp, harekete geçti. 17 şüphelinin yakalanması için Adıyaman, Ankara, Antalya, Gaziantep ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 25 adet tarihi eser nitelikli muhtelif obje, 2 dedektör, 7 hilti, 8 bakır arama çubuğu, 36 muhtelif kazı malzemesi, 12 cep telefonu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler Adıyaman'a getirilirken, 4 kişinin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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22 May 2024 - 13:04 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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