Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi’ndeki 4 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2’nci katına arkadaşlarıyla çıkan Yasin Ö., telefonla konuştuğu sırada asansör boşluğuna düştü. 15 metre yükseklikten düşen Yasin Ö.’nün arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, halatla asansör boşluğuna inerek, sedye ile Yasin Ö.'yü yukarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Ö.’nün ayaklarının kırıldığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.