Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi’ndeki 4 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2’nci katına arkadaşlarıyla çıkan Yasin Ö., telefonla konuştuğu sırada asansör boşluğuna düştü. 15 metre yükseklikten düşen Yasin Ö.’nün arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, halatla asansör boşluğuna inerek, sedye ile Yasin Ö.'yü yukarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Ö.’nün ayaklarının kırıldığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.