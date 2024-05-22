- Yaşam

Kurtulmuş, Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret sebebiyle bulunduğu Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kurtulmuş, Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı mask
Kurtulmuş, Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı
Kurtulmuş, Özbekistan’da Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı
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Kurtulmuş açıklamasında “Özbekistan programımıza, parlamento heyetimizle birlikte dostumuz ve kardeşimiz Özbekistan'ın binlerce yıllık tarihini simgeleyen Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bırakarak başladık” dedi.

# özbekistan, kurtuşmuş, çelenk

22 May 2024 - 12:44 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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