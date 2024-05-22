ABB'den KPSS genel tekrar kampı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Benim Hocam Yayıncılık işbirliğiyle KPSS'ye girecek adaylar için "KPSS Genel Tekrar Kampı" düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Benim Hocam Yayıncılık iş birliğiyle Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayında “KPSS Genel Tekrar Kampı”mız başlıyor. 25-30 Mayıs Genel Yetenek / Genel Kültür 31 Mayıs - 5 Haziran / Eğitim Bilimleri Eğitim kampımız her gün 09.00'da başlayıp 18.00’e kadar sürecektir."