- Eğitim

ABB'den KPSS genel tekrar kampı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS'ye girecek adaylar için "KPSS Genel Tekrar Kampı" düzenleyecek.

ABB'den KPSS genel tekrar kampı mask
ABB'den KPSS genel tekrar kampı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Benim Hocam Yayıncılık işbirliğiyle KPSS'ye girecek adaylar için "KPSS Genel Tekrar Kampı" düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Benim Hocam Yayıncılık iş birliğiyle Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayında “KPSS Genel Tekrar Kampı”mız başlıyor. 25-30 Mayıs Genel Yetenek / Genel Kültür 31 Mayıs - 5 Haziran / Eğitim Bilimleri Eğitim kampımız her gün 09.00'da başlayıp 18.00’e kadar sürecektir."

ABB'den KPSS genel tekrar kampı

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22 May 2024 - 12:36 Ankara- Eğitim

Mahreç  Melisa Sapaz

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