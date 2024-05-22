İspanya, Filistin’i devlet olarak tanıyacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün yaptığı konuşmada “İspanyol halkının çoğunluğunun görüşünü yansıtarak İspanya, gelecek 28 Mayıs Salı günü Bakanlar Kurulunda Filistin Devleti'nin tanınmasını onaylayacak. Sözlerden eyleme geçmenin zamanı geldi. Barış, adalet ve uyum için” ifadelerini kullanarak Filistin’in devlet olarak tanınacağını açıkladı. Pedro'nun, parlamentodaki konuşması milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

İrlanda ve Norveç Başbakanları bugün yaptıkları açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ilgili kararı uyarınca Filistin’i devlet olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu açıklamalardan sonra İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise sosyal medyadan bir açıklama paylaşarak “İsrail'in İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerinin, bu ülkelerin Filistin devletini tanıma kararları ışığında istişarelerde bulunmak üzere derhal geri çağrılması talimatını verdim. İrlanda ve Norveç'e açık ve net bir mesaj gönderiyorum: İsrail, egemenliğini baltalayanlar ve güvenliğini tehlikeye atanlar karşısında sessiz kalmayacaktır” dedi.