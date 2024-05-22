- Asayiş

Yolcunun çantasında uyuşturucu bulundu

Nevşehir'de durdurulan otobüste Azerbaycan uyruklu kadının çantasında yapılan aramada, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde 7 kilo 158 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yolcunun çantasında uyuşturucu bulundu mask
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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptığı sırada bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Ateş' eşliğinde yapılan aramada Azerbaycan uyruklu F.C.'nin çantasında yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde 7 kilo 158 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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22 May 2024 - 12:30 DHA Nevşehir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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