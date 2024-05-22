- Asayiş

Minibüsün üzerine düşüp yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesinde 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonundan inmeye çalışan İ.T. (26), dengesini kaybedip önce park halindeki minibüsün üzerine düşüp, yaralandı.

Minibüsün üzerine düşüp yaralandı mask
Minibüsün üzerine düşüp yaralandı
Minibüsün üzerine düşüp yaralandı
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Olay, dün akşam saatlerinde Finike'ye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Oturduğu 4 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonuna çıkan İ.T., henüz bilinmeyen nedenle aşağı inmek istedi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen İ.T. kendini aşağı sarkıtıp, alt kat balkonunun korkuluklarına bastıktan sonra dengesini kaybetti. Park halindeki minibüsün üzerine, ardından zemine düşen İ.T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İ.T., ambulansla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen İ.T.'nin psikiyatri hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Bu arada olay, cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, çevredekilerin 'yapma' diye bağırmalarına rağmen balkondan inmeye çalışan İ.T.'nin düştüğü anlar yer aldı.

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22 May 2024 - 12:29 DHA Antalya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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