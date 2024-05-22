Yasa dışı bahis operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri CİMER üzerinden gelen yasa dışı bahis konulu 4 farklı ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması kapsamında teknik ve fiziki takip sonucunda 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Düzenlenen operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin 9’u gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 sim kart, 1 hafıza kartı, 1 laptop, 1 tane bilgisayar kasası, 1 tane ssd hard diske el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.