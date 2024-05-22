Katliam geliyorum diyor!

Muhabir- Melisa SAPAZ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 30 gün boyunca sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin iğne ile 'uyutulmasının' öngörüldüğü yasa teklifini “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle Meclis'e sunacak.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ!

AK Parti'nin sunacağı bu yasa teklifi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayvanseverler tarafından tepki ile karşılandı. Tepkilerini daha geniş bir platformda duyurmak isteyen hayvanseverler, 2 Haziran'da İstanbul Yenikapı'da "Adalet Mitingi" düzenleyerek seslerini duyurmayı planlıyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN NE YAPILABİLİR?

Peki sokak hayvanlarının toplanıp uyutulması ne kadar doğru? Sokak hayvanları için başka bir çözüm yolu yok mu? Merak edilen soruların arasında. Sokak hayvanlarının uyutulmasından ziyade alternatif üretilebilecek çözümler de var. Peki bu çözümler nedir işte detayları:

Sokak hayvanlarının sayısını kontrol altına almak için kısırlaştırma ve aşılama programlarının yaygınlaştırılması. Uzun vadede popülasyon kontrolü sağlayarak daha insancıl bir çözüm sunabilir. Mevcut hayvan barınaklarının kapasitelerinin artırılması ve iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları sağlanabilir. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi ve teşviklerin artırılması ile hayvanlar sıcak bir yuvaya kavuşabilir. Toplumun hayvan hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitim programları ile sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın artırılması bir çözüm önerisi olabilir. Bununla bitlikte belediyeler ile sivil toplum kuruluşları işbirliği yaparak sokak hayvanları için ortak projeler geliştirebilir.