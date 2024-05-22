Katil balinanın üzerine atlayan adama ceza

DOC dün olayın videosunu paylaşarak yaptığı açıklamada, Şubat ayında 50 yaşındaki bir adamın Auckland sahilinde teknenin yakınında yüzen iki orka balinasının üstüne doğru atladığını belirtti. DOC yetkilileri, adamın koruma altındaki deniz memelilerine karşı davranışını 'şok edici ve aptalca' olarak nitelendirdi.

Orkaların son derece güçlü hayvanlar olduğunu ve daha önce tekneleri batırdığını vurgulayan DOC yetkilileri, “Bu durum gerçekten de korkunç bir şekilde sona erebilirdi ya ürkmüş balinanın yaralanmasıyla ya da durumu ağırlaşan hayvandan sorumlu kişinin zarar görmesiyle. Bu, Deniz Memelilerini Koruma Yasasının çok açık bir ihlalidir. Orkalar, koruma mevzuatı kapsamında balinalar olarak sınıflandırılıyor ve balinalarla yüzmek, herhangi bir deniz memelisini rahatsız etmek veya taciz etmek yasa dışıdır” açıklamasını yaptı. Adamın 600 Yeni Zelanda doları tutarında para cezasına çarptırıldığı belirtildi.