Kayseri'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sürücü bilgileri öğrenilemeyen 44 ACH 039 plakalı tırla 50 ADJ 649 plakalı hafif ticari araç Garipçe mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Ş.D, A.Ö, F.Ç, N.B. ve E.D.İ. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.