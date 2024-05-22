Arabalara makas attı

İstanbul TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde makas atararak ilerleyen otomobil sürücüsünü, diğer sürücüler selektör yakıp korna çalarak uyarıyor. Yoğun trafiğe ve diğer sürücülerin tepkilerine aldırış etmeyen sürücü sık sık şerit değiştirerek ilerliyor, bir süre sonra da gözden kayboluyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.