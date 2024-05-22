22 May 2024 - 09:43- Gündem G:

"Helikopter yerinin tespiti İran İHA'ları tarafından yapıldı!"

İran Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Helikopter kaza yerinin kesin tespiti İran İHA'ları tarafından yapıldı." dedi

"Helikopter yerinin tespiti İran İHA'ları tarafından yapıldı!" mask

İran Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, helikopter kaza yerinin kesin tespitinin İran İHA'ları tarafından yapıldığını ifade ederek, katkı sağlayan emek veren ülkelere teşekkür etti. 

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Türk İHA'sı bulut altındaki noktaları tespit ekipmanı bulunmaması nedeniyle helikopterin düştüğü yeri doğru şekilde bildiremedi ve Türkiye'ye döndü Dost ülkeler Türkiye, Rusya ve Çin başta olmak üzere çaba gösteren tüm ülkelere teşekkür ediyoruz"

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22 May 2024 - 09:43 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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