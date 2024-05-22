- Asayiş

Başkasına ait kimlikle yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, başkasına ait kimlikle yakalandı.

Başkasına ait kimlikle yakalandı mask

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 9 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. yakalandı.

Üst aramasında ele geçirilen başkasına ait kimliği kullandığı tespit edilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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22 May 2024 - 09:39 AA - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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