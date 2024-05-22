Kız kardeşiyle, eniştesini öldürdü

Osmaniye Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Cengiz, iddiaya göre daha önce anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne gelip, çift ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Cengiz, tabanca ile çifte ateş açtı. Şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan şüphelinin olay yerine yakın bölgede cesedi bulundu. Hacı Ahmet Cengiz'in kardeşi ile eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.