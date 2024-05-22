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Mamak Belediyesi'nden Müzeler Haftası etkinliği

Mamak Belediyesi, Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle vatandaşları, binlerce yıl boyunca şekillenen medeniyetlerin izlerini taşıyan müzelerle buluşturmaya davet ediyor. 

Mamak Belediyesi'nden Müzeler Haftası etkinliği mask

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, ülkemizin zengin kültürel birikimini yansıtan müzeler üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek. Bu söyleşilerde katılımcılar, tarihe ışık tutan önemli olaylar ve kahramanlarla ilgili bilgi edinecek, kültürel mirasın önemi hakkında farkındalık kazanacak.

Mamak Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe katılarak geçmişten günümüze uzanan kültürel yolculuğa ortak olmaya çağırıyor. Müzeler Haftası’nda gerçekleşecek bu etkinlik, hem tarihimize hem de kültürel değerlerimize sahip çıkmanın önemini bir kez daha vurgulayacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve katılım için belediyenin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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22 May 2024 - 09:08 Ankara/ Mamak- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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