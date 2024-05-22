Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlan karara göre, 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile, 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince; 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün' yürürlükten kaldırılmasına ve 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin' yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.