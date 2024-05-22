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Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' getirildi.

Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlan karara göre, 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile, 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince; 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün' yürürlükten kaldırılmasına ve 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin' yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

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22 May 2024 - 09:05 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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