Vatan Partisi'nden İran Büyükelçiliğine ziyaret

Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcımız Hasan Korkmazcan ve Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreterimiz Berke Mustafa Berkil'in yer aldığı parti heyetimiz, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Amir Abdollahiyan’ın aralarında olduğu şehitler için İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Heyetimiz İran Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade’ye baş sağlığı ve dayanışma duygularını iletirken, Genel Başkan Yardımcımız Hasan Korkmazcan taziye defterini imzaladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.