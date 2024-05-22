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Vatan Partisi'nden İran Büyükelçiliğine ziyaret

Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcımız Hasan Korkmazcan ve Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreterimiz Berke Mustafa Berkil'in yer aldığı parti heyetimiz, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Amir Abdollahiyan’ın aralarında olduğu şehitler için İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Vatan Partisi'nden İran Büyükelçiliğine ziyaret mask

Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcımız Hasan Korkmazcan ve Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreterimiz Berke Mustafa Berkil'in yer aldığı parti heyetimiz, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Amir Abdollahiyan’ın aralarında olduğu şehitler için İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Heyetimiz İran Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade’ye baş sağlığı ve dayanışma duygularını iletirken, Genel Başkan Yardımcımız Hasan Korkmazcan taziye defterini imzaladı.

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22 May 2024 - 08:34 - Dünya

Mahreç  Şevval Ateş

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