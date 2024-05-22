22 May 2024 - 08:34 - Dünya

Vatan Partisi'nden İran Büyükelçiliğine ziyaret

Genel Sekreterimiz Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcımız Hasan Korkmazcan ve Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreterimiz Berke Mustafa Berkil'in yer aldığı parti heyetimiz, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Amir Abdollahiyan’ın aralarında olduğu şehitler için İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.