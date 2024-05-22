Suiçmez:" Yeter artık Araklı'nın yakasından düşün"

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, meclisteki konuşmasında, yaylaların maden işletmelerine açılmasına tepki gösterdi. Suiçmez'in ifadeleri şöyle: “Trabzon’da en çok oy aldığınız ilçelerden biri olan Araklı ilçesi halkı ayağa kalkıyor haberiniz olsun!” ifadeleriyle mecliste AK Parti milletvekillerine seslenen Suiçmez; “1998 yılında Turizm Merkezi ilan edilen Araklı Pazarcık ve Yeşilyurt Yılantaş yaylaları, Cumhurbaşkanı kararıyla Turizm Merkezi olmaktan çıkarılarak siyaset- ticaret rant çarkına teslim edilmiştir. Bir yandan doğayı korumaktan bahsediyorsunuz, diğer yandan doğal yaşam alanlarını sermayenin eline bırakıp yok olmasına göz yumuyorsunuz.” İfadelerini kullandı.



Suiçmez, sadece Araklı-Karadere Havzasının değil, tüm bölgenin yaşamına can suyu olan toprakların maden işletmeciliğine açılmasının ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağını vurguladı.



Karadere Vadisi'nde turizm ve çevre katliamına neden olacak bu projeye karşı Araklılı vatandaşların direneceğini belirten Suiçmez, “Araklı'nın eşsiz doğası maden şirketlerine peşkeş çekilemez!” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.