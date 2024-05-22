22 May 2024 - 08:11 - Gündem

Sibergöz operasyonunda 181 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 34 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-40" operasyonları kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemeye yönelik suçlarla ilgili 181 şüpheli yakalandı.