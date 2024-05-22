İçişleri Bakanı Yerlikaya: 34 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-40" operasyonları kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemeye yönelik suçlarla ilgili 181 şüpheli yakalandı.
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Sibergöz operasyonunda 181 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 34 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-40" operasyonları kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemeye yönelik suçlarla ilgili 181 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.