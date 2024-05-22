Silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

İzmir Buca ilçesinde iki gün önce yaşanan silahlı yaralama olayını araştıran Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin F.A. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli F.A.'nın saklandığı adrese baskın düzenledi. Burada yakalanan F.A.'nın yapılan incelemede hakkında 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. F.A., gözaltına alınarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.