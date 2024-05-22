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Motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen Ege Zengin (15) hayatını kaybetti.

Motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege hayatını kaybetti
Motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege hayatını kaybetti
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Kaza, dün saat 22.40'da ilçenin Ezine çıkışında meydana geldi. Ağaçköy istikametine ilerleyen Ege Zengin yönetimindeki 17 TG 632 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetii. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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22 May 2024 - 07:43 DHA Çanakkale/ Bayramiç- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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