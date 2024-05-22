- Asayiş

Çankırı'da, şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı

Çankırı'da, otobüs durağında bırakılan şüpheli valiz, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlattığı valizden nargile malzemeleri çıktı.

Çankırı'da, şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı
Çankırı'da, şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı
+2
Video için play'e tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Merkez Buğday Pazarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı Fuar Yolu üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durak önüne bırakılmış bir valiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırdı ve cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan valizden nargile malzemeleri çıktı.

Kontrollü patlamanın cadde yeniden trafiğe açıldı.

# şüpheli, Valiz, Çankırı'da, kontrollü, şekilde, patlatıldı, ile, bir, geldi, olay, meydana, Güvenlik, Araç

22 May 2024 - 06:02 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL