Çankırı'da, şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı

Olay, akşam saatlerinde Merkez Buğday Pazarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı Fuar Yolu üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Durak önüne bırakılmış bir valiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi alıp, çevredekileri uzaklaştırdı ve cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan valizden nargile malzemeleri çıktı.
Kontrollü patlamanın cadde yeniden trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.