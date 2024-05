22 May 2024 - 05:04 - Gündem

"Her ilde üniversitelerimizin açılmasını kıymetli buluyorum"

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye’de bazı tartışmalar yaşanıyor. Her kente üniversite kurulması doğru mu diye? Her ilde üniversite olmalı mı? diye. Ben bu tartışmalarda bardağın dolu tarafını görenlerden biriyim. Türkiye’de üniversitelerimizin sayılarının 200’e ulaşmasını ve her ilde üniversitelerimizin açılmasını kıymetli bulan, önemseyen ve yerinde bir yatırım olduğu düşünen hocalardan birisiyim. Bunu 30 yıllık bir hoca olarak söylüyorum" dedi.