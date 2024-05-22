Bakkaldaki 4 kişiye saldırdı

Olay, 20 Mayıs akşamı Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen kişi, Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibine ekmek bıçağıyla saldırdı. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.