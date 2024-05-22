- Asayiş

Çeşme açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çeşme açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı mask

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs'ta saat 21.45'te, Çeşme ilçesi açıklarında bulunan Karaada'da bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, can salı içerisinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 17 kaçak göçmeni kurtardı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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22 May 2024 - 04:00 DHA İzmir/ Çeşme- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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