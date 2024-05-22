Çeşme açıklarında 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Mayıs'ta saat 21.45'te, Çeşme ilçesi açıklarında bulunan Karaada'da bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, can salı içerisinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 17 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.