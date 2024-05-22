Türkiye ile Romanya arasında 6 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzaladı.