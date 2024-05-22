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Türkiye ile Romanya arasında 6 anlaşma

Türkiye ile Romanya arasında 6 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Romanya arasında 6 anlaşma mask
Türkiye ile Romanya arasında 6 anlaşma
Türkiye ile Romanya arasında 6 anlaşma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzaladı.

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22 May 2024 - 03:32 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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