Türkiye ile Romanya arasında 6 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzaladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.