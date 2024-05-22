- Asayiş

Siirt'te feci kaza: 3 yaralı

Siirt''in Şirvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen minibüste bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

Siirt'te feci kaza: 3 yaralı
Siirt'te feci kaza: 3 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Bilik (45) yönetimindeki 56 AU 171 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki Sabahattin Bilik (47) ve Besna Bilik (47) yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Bilik'in hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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22 May 2024 - 03:29 DHA Siirt/ Şirvan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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