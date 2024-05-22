1044 hakim ve Cumhuriyet savcısı atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13’üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi. Adli yargıda 973 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda 1044 adayın ataması gerçekleştirildi.