Bitlis'te çakan şimşekler geceyi aydınlattı

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Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Bitlis'te gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte gece boyu şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.