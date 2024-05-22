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Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama

Manisa'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama
Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 Mayıs'ta Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya illeri ile Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tabanca, tüfek, dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler, dün yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y. (35) ve A.C.G. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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22 May 2024 - 02:31 DHA Manisa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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