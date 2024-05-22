Manisa merkezli DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 18 Mayıs'ta Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya illeri ile Soma ve Kırkağaç ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda tabanca, tüfek, dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Manisa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler, dün yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y. (35) ve A.C.G. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.