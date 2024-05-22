- Asayiş

Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan O.S., yaralandı. Ekiplerce yakalanan saldırganlar tutuklandı.

Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama
Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama
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Olay, dün akşam saatlerinde Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Z.E.Ş isimli kişi, arkadaşı E.Ç ile birlikte saat 22.00 sıralarında husumetlisi O.S.’ye ait bungalova gitti. O.S. ile Z.E.Ş. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Z.E.Ş., belinden çıkardığı tabancayla O.S.'ye ateş açarak, geldikleri motosikletle uzaklaştı. Kurşunların vücuduna isabet ettiği O.S., yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen O.S., Çamlıhemşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince özel ekip kurularak sürdürülen soruşturma kapsamında; kaçan saldırganlar Z.E.Ş. ile E.Ç., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen saldırganlar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklandı.

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22 May 2024 - 02:05 DHA Rize- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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