Rize'de silahlı saldırı; 2 tutuklama

Olay, dün akşam saatlerinde Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Z.E.Ş isimli kişi, arkadaşı E.Ç ile birlikte saat 22.00 sıralarında husumetlisi O.S.’ye ait bungalova gitti. O.S. ile Z.E.Ş. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Z.E.Ş., belinden çıkardığı tabancayla O.S.'ye ateş açarak, geldikleri motosikletle uzaklaştı. Kurşunların vücuduna isabet ettiği O.S., yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen O.S., Çamlıhemşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince özel ekip kurularak sürdürülen soruşturma kapsamında; kaçan saldırganlar Z.E.Ş. ile E.Ç., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri sonrası adliyeye sevk edilen saldırganlar sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklandı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.