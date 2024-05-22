Elazığ'da, beton şantiyesinde kamyon devrildi

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Kaza, akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’ndeki bir beton şantiyesinde meydana geldi. Ö.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada şoför kabininde sıkışan Ö.T. yalanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.