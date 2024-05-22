Elazığ'da, beton şantiyesinde kamyon devrildi

Kaza, akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’ndeki bir beton şantiyesinde meydana geldi. Ö.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada şoför kabininde sıkışan Ö.T. yalanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.