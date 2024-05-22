22 May 2024 - 01:02- Gündem G:

"Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

"Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği" Resmi Gazete'de mask
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 Resmi Gazete yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

# Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği, Resmi Gazete, ile, Savaş

22 May 2024 - 01:02 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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