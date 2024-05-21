Fatih, Görkemden boşanıyor mu?

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Fragmanda Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih, Doğa'ya resmen ilan-ı aşk ediyor. Öte yandan Pembe'nin beklendiği gibi bir gelin çıkmayan Görkem ise bu sefer kendinden beklenmeyen bir hamle yapıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU NE?

Kıvılcım, eşinden ayrıldıktan sonra güçlü ve modern bir kadın olarak hayatını sürdürmüş, iki kızını kendi değerleri doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen liseye devam etmekteyken, büyük kızı Doğa üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek dileği, çocuklarının gelecekte mutlu ve başarılı olmalarını görmektir. Ancak Doğa'nın üniversiteye başladığı ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesi, Kıvılcım için büyük bir hayal kırıklığı olur. Kızının kocasının ailesiyle tanışması ise Kıvılcım'ı şoke eder; çünkü Fatih’in ailesi oldukça muhafazakar bir yapıya sahiptir. Kıvılcım, kızının bu farklı aileyle uyum sağlayamayacağını düşünürken, Doğa ise aşklarının tüm zorlukların üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti, farklı yöntemlere sahip iki farklı ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini anlatmaktadır.

"Kızılcık Şerbeti" filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz.