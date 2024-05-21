Fatih, Görkemden boşanıyor mu?

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı. Fragmanda Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih, Doğa'ya resmen ilan-ı aşk ediyor. Öte yandan Pembe'nin beklendiği gibi bir gelin çıkmayan Görkem ise bu sefer kendinden beklenmeyen bir hamle yapıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU NE?
Kıvılcım, eşinden ayrıldıktan sonra güçlü ve modern bir kadın olarak hayatını sürdürmüş, iki kızını kendi değerleri doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen liseye devam etmekteyken, büyük kızı Doğa üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek dileği, çocuklarının gelecekte mutlu ve başarılı olmalarını görmektir. Ancak Doğa'nın üniversiteye başladığı ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesi, Kıvılcım için büyük bir hayal kırıklığı olur. Kızının kocasının ailesiyle tanışması ise Kıvılcım'ı şoke eder; çünkü Fatih’in ailesi oldukça muhafazakar bir yapıya sahiptir. Kıvılcım, kızının bu farklı aileyle uyum sağlayamayacağını düşünürken, Doğa ise aşklarının tüm zorlukların üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti, farklı yöntemlere sahip iki farklı ailenin arasında kalan bir aşk hikayesini anlatmaktadır.
"Kızılcık Şerbeti" filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz.
“Ben bitmem!”#KızılcıkŞerbeti 64. bölüm 2. fragmanımız yayında! ?
Yeni bölümümüzle cuma 20.00’de @showtv’deyiz. pic.twitter.com/X9ccrX2maY
— Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) May 21, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.