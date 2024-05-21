Mansur Yavaş'tan alkışlanan hareket!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla takdir topladı.
Mansur Yavaş paylaşımında; "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" unvanını güncellemeye davet ediyoruz. Bu düzeltme, onun anıtsal katkılarını doğru bir şekilde onurlandırmak için önemlidir." ifadelerine yer verdi.
We invite Google to update the title of our esteemed leader and founder, Mustafa Kemal Atatürk, to reflect his true legacy: "The Founder of the Turkish Republic." This correction is important to honor his monumental contributions accurately.
— Mansur Yavaş (International) (@mansuryavas_en) May 21, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.