Mansur Yavaş'tan alkışlanan hareket!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla takdir topladı.

Mansur Yavaş paylaşımında; "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" unvanını güncellemeye davet ediyoruz. Bu düzeltme, onun anıtsal katkılarını doğru bir şekilde onurlandırmak için önemlidir." ifadelerine yer verdi.