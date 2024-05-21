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Mansur Yavaş'tan alkışlanan hareket!

Mansur Yavaş sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla yeniden gönülleri fethetti.

Mansur Yavaş'tan alkışlanan hareket! mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla takdir topladı. 

Mansur Yavaş paylaşımında; "Google'ı, değerli liderimiz ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek mirasını yansıtacak şekilde " Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu" unvanını güncellemeye davet ediyoruz. Bu düzeltme, onun anıtsal katkılarını doğru bir şekilde onurlandırmak için önemlidir." ifadelerine yer verdi.

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21 May 2024 - 21:10 - Dünya

Mahreç  Zehra Önen

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