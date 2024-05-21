Netanyahu'ya neden isyan edildi?

The Economist'e göre; İsrail'in ulusal birlik hükümetinin potansiyel çöküşünü ve İsrail-Hamas çatışmasında yeni bir aşamaya girildiğini işaret eden bu sert tartışmalar, gün yüzüne çıkmaya başladı. İsrail'in savaş kabinesi ve güvenlik kurumu, Netanyahu'ya karşı açık bir isyana doğru her geçen gün daha da yaklaşıyor ve keskin bir yön değişikliği ya da yeni bir hükümet istediklerini belirtiyorlar.

Bu değişim, Amerika'nın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın, Filistinlilerin yönetim biçimini yeniden düzenleme önerilerini içeren büyük bir güvenlik anlaşmasını sonuçlandırdığı Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 19 Mayıs'ta İsrail'e gelmesiyle gerçekleşti.

Son haftalarda Netanyahu'ya karşı yapılan hamleler, siyasetçilerden ziyade İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından başlatıldı. Kayıt dışı brifinglerde generaller, Netanyahu'yu Gazze'ye yönelik ertesi gün planlarını engellemekle ve İsrail'in savaşta kazandıklarını "boşa harcamakla" suçladılar. Bir general, "Stratejiyi belirlemek başbakanın görevidir," diyor. "Fakat herhangi bir strateji olmadığında, tehlikelere karşı uyarmak ordunun görevidir." Bay Netanyahu, Gazze'yi yönetecek alternatif bir güç veya otoritenin oluşturulmasını engellediği için, Hamas'ın kalıntıları bu boşluğu doldurmak üzere yeniden ortaya çıktı. Son günlerde IDF, Gazze'nin kuzeyinde "temizlediğini" iddia ettiği bölgelere yeniden kuvvet konuşlandırmak zorunda kaldı. Hamas ise yeniden İsrail'e roket atıyor.