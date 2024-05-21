"Tayvan'ı tehdit etmeyi bırakın"

BBC'ye göre; William Lai, Pazartesi günü yemin ettikten kısa bir süre sonra Pekin'e, çatışmayı diyalogla çözme çağrısında bulundu.

Ayrıca Tayvan'ın, adanın uzun süredir kendisine ait olduğunu iddia eden Çin'in tehdidi karşısında asla geri adım atmayacağını belirtti.

Çin ise "Tayvan'ın bağımsızlığı bir çıkmaz sokaktır" diyerek yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü öğleden sonra düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bahane ne olursa olsun veya hangi bayrak altında yürütülürse yürütülsün, Tayvan'ın bağımsızlığı yönündeki çabalar başarısızlığa mahkumdur." dedi.

Pekin, William Lai ve bağımsızlık yanlısı Demokratik İlerleme Partisi'nden (DPP) hoşlanmıyor. Ocak ayındaki seçim zaferinden bu yana Tayvan'ın çevresindeki su ve hava sahasında askeri faaliyetlerini artırdı.

Son yıllarda Çin'in bu tür askeri saldırıları rutin hale geldi ve çatışma korkularını tetikledi. Bay Lai, bu durumu "küresel barış ve istikrara yönelik en büyük stratejik zorluk" olarak nitelendirdi.

Ancak 64 yaşındaki lider, mirası Pekin'i temkinli ama istikrarlı bir şekilde yönetmesiyle tanımlanacak olan selefi cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in izlediği çizgiye de sadık kaldı.

Doktorluktan politikacılığa geçiş yapan Bay Lai, Ocak ayında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanarak partisine üçüncü bir dönem kazandırdı. 2020'den bu yana Tsai'nin başkan yardımcısı ve daha önce başbakanı olarak görev yaptı. Gençlik yıllarında, Pekin'i öfkelendirecek şekilde Tayvan'ın bağımsızlığını açıkça savunan daha radikal bir politikacı olarak biliniyordu. Seçimlerden önce Çin, onu "baş belası" olarak nitelendirdi ve devlet medyası, ayrılık nedeniyle yargılanması gerektiğini öne sürdü.

Geçen hafta Çin'in Tayvan İşleri Ofisi'nin bir sözcüsü, adanın yeni liderinin barışçıl bir gelişme mi yoksa çatışma mı istediğini "ciddi olarak" düşünmesi gerektiği konusunda uyardı.

Fotoğraf: BBC