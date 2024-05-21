Londra-Singapur uçuşunda türbülans!

Yapılan açıklamada, "Boeing 777-300ER uçağında çok sayıda yaralanma ve bir ölüm olduğunu doğrulayabiliriz... Uçakta toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu" denildi.

20 Mayıs'ta Londra Heathrow'dan Singapur'a sefer yapan Singapur Havayolları'nın SQ321 sefer sayılı uçuşu, yolculuk sırasında şiddetli türbülansla karşılaştı. Havayolu yetkilileri, uçağın Bangkok'a yönlendirildiğini ve Salı günü yerel saatle 15:45'te iniş yaptığını açıkladı.

Şu ana kadar 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 12 kişinin ise hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Havayolu, geri kalan yolcu ve mürettebatın Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda muayene edilip gerekirse tedavi altına alındığını belirtti.

Fotoğraf: (CGTN)