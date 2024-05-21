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Londra-Singapur uçuşunda türbülans!

Singapur Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, salı günü Tayland'ın Bangkok kentindeki Suvarnabhumi Havalimanı'na iniş sırasında türbülansla karşılaştı ve acil iniş yaptı. Havayolu yetkilileri, olay sonrasında en az bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Londra-Singapur uçuşunda türbülans! mask

Yapılan açıklamada, "Boeing 777-300ER uçağında çok sayıda yaralanma ve bir ölüm olduğunu doğrulayabiliriz... Uçakta toplam 211 yolcu ve 18 mürettebat bulunuyordu" denildi.

20 Mayıs'ta Londra Heathrow'dan Singapur'a sefer yapan Singapur Havayolları'nın SQ321 sefer sayılı uçuşu, yolculuk sırasında şiddetli türbülansla karşılaştı. Havayolu yetkilileri, uçağın Bangkok'a yönlendirildiğini ve Salı günü yerel saatle 15:45'te iniş yaptığını açıkladı.

Şu ana kadar 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 12 kişinin ise hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Havayolu, geri kalan yolcu ve mürettebatın Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda muayene edilip gerekirse tedavi altına alındığını belirtti.

Fotoğraf: (CGTN)

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21 May 2024 - 20:45 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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