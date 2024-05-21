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O rapor tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Emniyeti'nde görevli iken tutuklanan emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun tamamlanarak savcılığa teslim edildiğini açıkladı.

O rapor tamamlandı mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun görüşmesine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, " İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporu cumartesi günü tamamlandı, pazar günü de başsavcılığa teslim edilecek. Rapor kriminal, jandarma ile birlikte çalışıldı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık, bundan sonrası yargıda" dedi.

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21 May 2024 - 20:08 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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