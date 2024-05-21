İki kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri- Niğde yolu İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serdar Gün idaresindeki 06 DH 0838 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet ile Mustafa Yıldırım Alparslan yönetimindeki 38 GF 206 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Ömer Gün, Yakup Gün ve Mustafa Mert Sağlam yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serdar Gün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.