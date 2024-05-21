Esra Dermancıoğlu'na yanıt gecikmedi!

Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den birçok ünlü isim katıldı. Bu isimler arasında yer alan Birce Akalay, oyuncu arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nun Cannes hakkındaki yorumları üzerine konuştu.

Birçok ünlü isim, tercih ettikleri kıyafetler nedeniyle eleştirilmişti. Ancak Akalay'ın kombini, beğeni toplayanlar arasında yer aldı.

Cannes'daki güzelliklerin kıyafet tercihlerini eleştiren bazı ünlü isimler vardı. Esra Dermancıoğlu da bu konuya dahil olmuş, Türk kadınlarını temsil eden isimleri oldukça sert bir dille eleştirerek "aşırı açıklık" vurgusu yapmıştı.

İnstagram hesabından video yayınlayan Dermancıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cannes’da benim olmam lazımdı. Çünkü dillerini biliyorum. Gitmem için estetik mi olmam lazımdı? Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi. Utandım, onların adına da utandım."

BİRCE AKALAY'DAN ELEŞTİRİ

Birce Akalay, geçen gece Beşiktaş'ta düzenlenen defileye katıldı. Gazetecilerle sohbet ederken geçtiğimiz günlerde katıldığı Cannes Film Festivali'nden bahsetti. Orada utandığını dile getiren Akalay, "Benim bu kadar konuşulacağımı tahmin etmemiştim. Orada çok sevdiğim genç meslektaşlarım da vardı. Hepsi zerafet ve güzellik içindeydi. Çok gururlandım. Ayrıca çok güzel insanlarla tanıştım. Ben bir markanın davetlisi olarak oradaydım. Dünya çapında ünlü sanatçılarla aynı salonda aynı filmi izlemek muazzam bir his" şeklinde konuştu.

Esra Dermancıoğlu, Cannes Film Festivali hakkında, "Ben biraz utandım." ifadesini oraya giden Türk oyuncularımız için kullanmıştı. Bu cümleleri değerlendiren Birce Akalay, "Bu konu üzerine konuşmak istemiyorum. Konunun kendisi zaten hassas. Ben buna saygı göstermek istiyorum. Tartışmaya girmemek en iyisi. Yorum yapmak istemiyorum." şeklinde yanıtlamaya çalıştı.