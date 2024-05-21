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O isim tükenmişlik sendromunda!

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı. Hastanede tedavi gördüğü odadan yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendiren Uzman, uzun süredir her işinde zorbalık yaşadığını belirtti.

O isim tükenmişlik sendromunda! mask
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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı.

O isim tükenmişlik sendromunda!

Hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak rahatsızlığını duyuran Uzman, ardından peş peşe videolar yayımlayarak hem isyan etti hem de duygularını dile getirdi. Zor bir dönemden geçtiğini belirten güzel oyuncu şunları söyledi: "Bu görseli paylaşma konusunda çok düşündüm, ama paylaşacağım. (Bu arada bunlar dünden kalma) Bu, bir ajitasyon paylaşımı değil öncelikle. Bu bir 'Lütfen artık uyanın, empati yapın, sorumluluk alın, hareketlerinizin sonuçları herkesi etkiliyor. Tembelliği, kolaycılığı, hak yemeyi bırakın, düşünün, öğrenin, elinizi taşın altına koyun, artık harekete geçin!' adlı serbest çağrışım paylaşımı."

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21 May 2024 - 17:40 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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